La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado sus sorteos de fin de semana. El número ganador del Sueldazo de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, ha sido el 37513 de la serie 047, que otorga un premio principal de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. A continuación, se detallan todos los resultados, incluyendo los números del Super ONCE.

El Sueldazo de Fin de Semana

El Sueldazo es el sorteo especial de la ONCE que se realiza los sábados y domingos. Además del premio principal, el sorteo ofrece cuatro premios adicionales de 2.000€ al mes durante 10 años para los acertantes de los números de las siguientes extracciones. También se reparten 216 premios de 400€ para aquellos que acierten el número de cinco cifras, pero no la serie.

Categoría Número Ganador Serie Primer Premio 37513 047

Los números y series premiados con los sueldos adicionales han sido:

Premio Adicional Serie 00800 054 00567 017 14873 049 32366 008

Resultado del Super ONCE

El Super ONCE, el juego diario de la ONCE, ha celebrado hoy su sorteo obteniendo una combinación ganadora de 20 números. Este sorteo permite a los participantes elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80, optando a diversos premios según la cantidad de aciertos.

La combinación ganadora del Super ONCE de hoy es:

04, 05, 06, 07, 13, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 63, 70, 71, 78, 80 y 82