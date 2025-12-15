Ya está disponible el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, a las 21:30 horas. Para optar al premio de Primera Categoría es necesario acertar los cinco números de la Combinación Ganadora y el Número Clave. A continuación, se detalla la combinación ganadora.

Combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva

El juego de El Gordo de la Primitiva consiste en elegir 5 números del 1 al 54 (Pronósticos) y 1 número del 0 al 9 (Número Clave). El sorteo, celebrado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, arrojó la siguiente combinación:

Tipo Números Combinación Ganadora 13, 21, 22, 32 y 52 Número Clave (Reintegro) 5

Se recuerda que acertar el Número Clave da derecho al reintegro del importe de la apuesta, independientemente de los aciertos obtenidos en los Pronósticos.

Mecánica del Sorteo

Los participantes pueden jugar apuestas sencillas o múltiples. Las apuestas múltiples permiten marcar entre 6 y 11 casillas en los Pronósticos, lo que equivale a jugar entre 6 y 462 apuestas en el mismo boleto. Una misma apuesta solo puede ganar un premio, aunque diferentes apuestas en el mismo boleto sí pueden resultar premiadas.