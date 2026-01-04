El sorteo del próximo 6 de enero no solo es una cita con la ilusión, sino también con la Agencia Tributaria. Si tienes la suerte de ganar uno de los grandes premios del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, es fundamental que sepas que el importe que verás en tu cuenta bancaria no será el bruto, sino el neto tras aplicar los impuestos correspondientes.

A continuación, te explicamos cómo funciona la fiscalidad de la lotería para que no te lleves sorpresas.

El límite de los 40.000 euros

La norma es sencilla: los premios de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) solo tributan si superan un determinado umbral.

Premios hasta 40.000 €: Están totalmente exentos . El ganador recibe el importe íntegro.

Están totalmente . El ganador recibe el importe íntegro. Premios superiores a 40.000 €: Solo se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que exceda esos primeros 40.000 euros.

Casos prácticos: ¿Cuánto cobrarás realmente?

Para este 2026, así queda el reparto tras pasar por el filtro de Hacienda en los tres premios principales:

Premio Importe Bruto Cantidad sujeta a impuestos Retención (20%) Importe Neto (Líquido) 1er Premio 200.000 € 160.000 € 32.000 € 168.000 € 2º Premio 75.000 € 35.000 € 7.000 € 68.000 € 3er Premio 25.000 € 0 € 0 € 25.000 €

Nota importante: El tercer premio (25.000 € al décimo) se cobra íntegro, ya que no alcanza el mínimo de 40.000 euros fijado por ley. Lo mismo ocurre con todas las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, así como con los reintegros.

¿Cómo se paga este impuesto?

No tienes que preocuparte por realizar trámites adicionales en tu declaración de la Renta:

Retención automática: La propia entidad bancaria donde cobres el premio (BBVA o CaixaBank) realiza la retención de forma automática al momento de ingresarte el dinero. IRPF: Este impuesto es un gravamen especial. El dinero recibido ya ha tributado, por lo que no tendrás que pagar más por él en tu declaración anual, aunque sí deberás declarar los beneficios que ese dinero te genere (intereses bancarios, inversiones, etc.).

El riesgo de los décimos compartidos

Si el décimo es compartido entre varias personas, la exención de 40.000 euros se reparte entre todos los participantes proporcionalmente a su participación. Es crucial que todos los ganadores se identifiquen en el banco al cobrar, ya que si solo lo cobra una persona y luego reparte el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación y aplicar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.