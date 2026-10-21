Madrid — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este miércoles al Ejecutivo central que dé explicaciones con absoluta transparencia ante el Tribunal Supremo sobre las razones que llevaron a interrumpir los procesos de devolución tras la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado 30 de julio.

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Las declaraciones se han producido durante su intervención en el Foro ABC, donde Vivas ha puesto el foco en la gravedad de aquella crisis migratoria, señalando directamente a Marruecos como el «actor principal» y sugiriendo que la maniobra de presión en la frontera buscaba frenar el despegue económico y la estabilidad de la ciudad autónoma.

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Críticas a la gestión y exigencia de explicaciones judiciales

Durante su discurso en Madrid, el líder ceutí ha insistido en que la actuación institucional ante avalanchas de esta magnitud debe ser firme y ajustada a derecho, cuestionando por qué se frenaron las devoluciones de manera abrupta en un momento clave. Para Vivas, es imperativo que el Gobierno de la Nación detalle con precisión los criterios jurídicos y políticos que motivaron esta decisión, ahora bajo la lupa de la justicia.

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El presidente autonómico continúa así situando en el centro del debate político la vulnerabilidad de las fronteras de Ceuta y reclamando una respuesta estatal firme que garantice la seguridad, la normalidad institucional y la protección económica de la ciudad frente a la presión migratoria exterior.