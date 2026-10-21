Bruselas / Estrasburgo — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este martes a Ceuta como uno de los claros ejemplos de la utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión política y amenaza híbrida contra las fronteras de la Unión Europea.

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Durante su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la dirigente comunitaria ha advertido de que determinados actores recurren de forma deliberada a estos movimientos masivos de población para generar inestabilidad y poner a prueba la capacidad de respuesta de los Estados miembros. En este sentido, Von der Leyen ha recordado los episodios de llegadas masivas registrados este verano en la ciudad autónoma, equiparándolos con las maniobras de presión fronteriza empleadas por países como Rusia y Bielorrusia.

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Una nueva propuesta contra emergencias migratorias

Ante la vulnerabilidad que evidencian estos episodios, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha anunciado que la Comisión Europea presentará antes de que finalice el año una propuesta para establecer un marco común de respuesta ante emergencias migratorias. Esta iniciativa busca dotar a los gobiernos de la Unión de herramientas excepcionales y mecanismos rápidos para actuar ante situaciones extraordinarias en las fronteras exteriores.

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Entre las medidas que contempla este debate figura la posibilidad de habilitar instrumentos excepcionales que, bajo estrictas circunstancias de crisis, permitan a los Estados miembros gestionar de manera extraordinaria los flujos en sus fronteras.

Descenso generalizado de la inmigración irregular

Durante el debate plenario sobre los resultados del último Consejo Europeo, Von der Leyen ha defendido los avances de las políticas comunitarias en materia migratoria, destacando la efectividad del Pacto de Migración y Asilo. Según los datos expuestos por la mandataria, las entradas irregulares en territorio comunitario se han reducido un 56% en los últimos dos años y un 34% en lo que va de año, mientras que las solicitudes de asilo han disminuido un 19%.

Pese a esta evolución favorable en las estadísticas generales, la presidenta de la Comisión ha insistido en que las crisis puntuales —como la vivida en Ceuta— demuestran que la UE debe mantenerse vigilante, reforzar la protección exterior y agilizar los procedimientos de retorno para hacer frente a cualquier intento de desestabilización a través de las fronteras.