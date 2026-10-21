Madrid — El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este miércoles contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a quien ha calificado de «impresentable dictador» y al que ha acusado directamente de promover y fomentar la «invasión» migratoria en Ceuta con un claro objetivo electoralista, bajo la premisa de que «cada inmigrante es un voto».

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Las declaraciones se han producido durante la intervención del mandatario argentino en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, enmarcado en su séptimo viaje oficial a España desde que asumió el poder a finales de 2023.

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Críticas a la gestión de la crisis migratoria

Durante su discurso, Milei ha puesto el foco en la situación de la frontera sur y las entradas masivas registradas en los últimos meses en la ciudad autónoma de Ceuta. Lejos de considerarlo un contratiempo fortuito, el líder argentino ha asegurado que estos episodios responden a una estrategia deliberada: «No fue un accidente ni una casualidad. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo», afirmó tajante.

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Asimismo, el dirigente sudamericano ha cuestionado con dureza los argumentos económicos que defienden la inmigración irregular o sin restricciones, señalando que los países con mayores flujos de llegada continúan estancados y que los recién llegados generan un desequilibrio fiscal que obliga a elevar los impuestos a la población productiva. Según Milei, tras estas políticas no hay un trasfondo de empatía o solidaridad, sino «ansias de poder».

Llamamiento al cambio político y antecedentes de tensión

En su alocución, Milei también recordó que Argentina acogió históricamente a cientos de miles de españoles que huían de la miseria, y apeló a la tradición liberal de España para instar a la ciudadanía a un relevo en el Gobierno, utilizando su habitual retórica contra el socialismo.

Este nuevo cruce de acusaciones profundiza en la tensa relación institucional que ambos dirigentes mantienen desde mayo de 2024, cuando el presidente argentino calificó de «corrupta» a la esposa del presidente del Gobierno durante un acto político en Madrid, un episodio que en su momento desencadenó un grave conflicto diplomático entre ambos países.