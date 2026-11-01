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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha estado presente este 1 de noviembre en la celebración del tradicional Día de la Mochila, que aunque tuvo un formato diferente este año, se llevó a cabo con actividades y actuaciones que reunieron a los ceutíes.

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La jornada se desarrolló en el Auditorio de la Marina y el Parque Juan Carlos I, espacios seleccionados para su celebración en un contexto marcado por las difíciles circunstancias que atraviesa la ciudad.

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Este evento es una parte importante de la cultura ceutí, y su celebración busca mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.