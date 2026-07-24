Viernes, 24 de julio. El calendario vuelve a reunir hechos muy distintos: gestas deportivas, grandes cambios tecnológicos y momentos marcados por el dolor y la tensión política. Repasamos algunas efemérides que, por su impacto, siguen presentes en la memoria colectiva.

2013: la tragedia ferroviaria de Angrois (España)

En 2013, en Angrois, un barrio de las afueras de Santiago de Compostela (España), ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en el país. El tren Alvia —que viajaba con 209 pasajeros— se descarriló a la altura de la curva conocida como A Grandeira, dejando 78 muertos y 131 heridos.

La fecha se asocia a un antes y un después en el debate público sobre seguridad ferroviaria, control y prevención. Sin entrar en especulaciones, la magnitud del suceso puso el foco en la necesidad de revisar procedimientos, señales y sistemas de protección, además de reforzar la respuesta ante emergencias.

2003: Phelps marca época y Barcelona se llena de récords

Unos años antes, el deporte escribía otra página. En 2003, el nadador estadounidense Michael Phelps pulverizó la plusmarca mundial de los 200 m estilo con un tiempo de 1m 57,52s. En el mismo contexto, el japonés Kosuke Kitajima estableció un nuevo récord mundial en los 200 brazo con 2m 9,42s, durante los Campeonatos del mundo de Natación de Barcelona.

Este tipo de jornadas de récords suele reflejar el salto competitivo de la época: mejoras en el entrenamiento, en la preparación técnica y en la profesionalización del rendimiento. Además, Barcelona consolidó entonces su imagen como escenario capaz de acoger grandes hitos internacionales.

1994 y 1988: Miguel Induráin y Pedro Delgado, nombres propios del Tour

El 24 de julio también está vinculado a momentos decisivos del ciclismo. En 1994, el español Miguel Induráin ganó el Tour de Francia por cuarta vez consecutiva. Y en 1988, fue el español Pedro Delgado quien se llevó la carrera.

Cuando se habla de estos años, se suele subrayar la importancia del equilibrio: contrarreloj, resistencia y gestión táctica en montaña. El Tour no se gana solo por fuerza; también por saber cuándo apretar y cuándo administrar energía.

1984: se aborta una operación terrorista en Madrid y Barcelona

En 1984, en Madrid y Barcelona se abortó una vasta operación terrorista iraní. Fue un episodio que, como tantos en la historia contemporánea, impactó en la percepción de seguridad y en el clima político del momento.

Más allá de los detalles de cada investigación —que pueden variar según las fuentes—, lo relevante es la señal que dejó: la capacidad de los servicios de seguridad para frenar amenazas y la necesidad constante de coordinación institucional.

2019: Boris Johnson, primer ministro tras la renuncia de Theresa May (Reino Unido)

La política internacional también tuvo su marca el 24 de julio de 2019. En el Reino Unido, Boris Johnson se convirtió en primer ministro tras la renuncia de Theresa May.

Los cambios de liderazgo en sistemas parlamentarios suelen acelerarse en momentos de fuerte debate nacional. En el caso británico, ese periodo se caracterizó por discusiones intensas sobre el rumbo del país, lo que convirtió el relevo en un punto de inflexión informativo.

2011: Uruguay levanta la Copa América y Japón apaga la señal analógica

El 24 de julio de 2011 sumó dos efemérides bien diferentes. Por un lado, la selección de fútbol de Uruguay ganó la Copa América al vencer a Paraguay 3 a 0 en la final. Por otro, en Japón se terminó el servicio de televisión analógica en 44 de las 47 prefecturas, completándose el proceso con excepciones en Iwate, Miyagi y Fukushima, donde la finalización se pospuso hasta el 31 de marzo de 2012 por el terremoto y el tsunami de Tohoku.

En el deporte, estas finales se convierten en referencias generacionales; en tecnología, el apagón analógico muestra cómo los países gestionan transiciones técnicas y, al mismo tiempo, adaptan planes ante situaciones de emergencia.

Cierre

Así, el 24 de julio vuelve a recordarnos que las efemérides no son solo fechas: son huellas de decisiones, esfuerzos, avances y, en algunos casos, de tragedias que obligan a cambiar. Desde el impacto humano del tren de Angrois hasta los récords de natación en Barcelona, pasando por el Tour, la política y la transición tecnológica, el calendario de hoy ofrece un retrato plural del mundo.