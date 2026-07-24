El periodista de ‘Mañaneros 360’ firma la primera exclusiva tras la imputación del expresidente del Gobierno por el caso Plus Ultra, en una comparecencia marcada por las incisivas preguntas del presentador y la incomodidad del político

La emisión de este jueves en el programa ‘Mañaneros 360’ de Televisión Española ha dejado una de las citas periodísticas más esperadas de la temporada. El periodista Javier Ruiz ha entrevistado en el plató de La 1 al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se ha convertido en su primera intervención en un medio de comunicación tras ser imputado por la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Plus Ultra, donde se le atribuyen presuntos delitos como tráfico de influencias o blanqueo. Tras la retransmisión, los espectadores y usuarios en redes sociales han dictado un veredicto unánime en el que han aplaudido el rigor y la firmeza del comunicador.

La denuncia de presiones y el desarrollo del encuentro

Previo a la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al plató, Javier Ruiz se ha dirigido a la audiencia para denunciar públicamente las presiones que estaba recibiendo por parte de formaciones políticas como PP y Vox. El comunicador ha dejado constancia de que la intervención no se había pactado ni «pasteleado», reclamando de manera explícita a los partidos que permitan a los profesionales del periodismo desarrollar su trabajo con independencia.

A lo largo de los aproximadamente 40 minutos que ha durado la entrevista, en cuya parte final han participado también las periodistas Ana Pardo de Vera y Cristina de la Hoz formulando sus respectivas cuestiones, el expresidente del Gobierno ha defendido su inocencia. Rodríguez Zapatero ha aseverado que no se ha corrompido, que siempre ha respetado la legalidad vigente, y ha desmentido tanto su participación en el rescate financiero de Plus Ultra como el hipotético uso de sus hijas como testaferros.

Tensión y repreguntas durante el interrogatorio

El clima de la conversación ha registrado momentos de evidente incomodidad por parte del político socialista ante las repreguntas de Javier Ruiz. La tensión ha aumentado cuando el periodista le ha cuestionado de forma directa sobre la posibilidad de que trasciendan conversaciones con Julio Martínez o personas vinculadas a la causa, desmontando las previsiones previas que tildaban la cita de acomodaticia.

De igual modo, Rodríguez Zapatero ha rechazado contestar sobre el origen de las joyas, solicitando al presentador que respete los tiempos del procedimiento judicial. Ante el requerimiento del periodista sobre el motivo por el que ha tardado 65 días en ofrecer explicaciones públicas cuando inicialmente anunció que lo haría en una semana, el expresidente ha alegado que dicha demora se debe al proceso judicial y a su derecho a la defensa. «Todo lo que he dicho hoy lo dije ante el juez. He respondido a todas las preguntas. En el Senado respondí a 300 preguntas, al juez 59 y a ustedes no les he regateado ninguna», ha sentenciado la figura política antes de concluir el espacio.

Unanimidad en la audiencia ante la labor periodística

El resultado del programa ha derivado en un reconocimiento generalizado por parte de la audiencia hacia la labor de Javier Ruiz. Múltiples espectadores han destacado a través de redes sociales la naturaleza directa del interrogatorio frente a un entrevistado que se ha mostrado esquivo y poco transparente en determinados bloques del cuestionario.

Entre las valoraciones vertidas por los usuarios, se ha calificado la cita como una entrevista «sin edulcorar y al grano», al tiempo que diversos análisis del público han comparado el desempeño mostrado en la cadena pública con las intervenciones realizadas en otras cadenas autonómicas, citando como contrapunto la reciente entrevista de Antonio Naranjo a Isabel Díaz Ayuso.

Periodismo y rigor en estado puro.

Esto nunca lo he visto en algunas cadenas privadas o autonómicas públicas. He visto masajes y peloteo cada vez que Ayuso o Feijóo asomaban la cabeza por allí. Algunos tienen que aprender y otros tienen que callar.

Escuchen y vean. pic.twitter.com/DZt8PsbF9d — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 23, 2026

Javier Ruiz le está haciendo las preguntas que hay que hacer.

Para que no se hable de masaje.

Lo que conteste Zapatero,ya te lo crees,o no.#Mañaneros23J — @lanitas2000 (@lanitas2000) July 23, 2026

Magníficas y duras preguntas de Javier Ruiz (POR SI ALGUIEN TENÍA DUDAS), a J. L. Rodríguez Zapatero en #Mañaneros23J. Enormes diferencias-de RTVE- a diferencia de otros (léanse aquellos de las Comunidades Autónomas gobernadas por El PP junto a Vox). ¿VERÁN LAS DIFERENCIAS, NO? — a.d.a. (@adadial) July 23, 2026

El presentador @Ruiz_Noticias le está preguntando por todo a Zapatero, por todo, pero sin acusarle como hacen "los medios" a los que hoy se refería @PedroJ_Ramirez como ausentes.#Mañaneros23J https://t.co/f8vdi3nSir — Adan Esmit (@AdanEsmit) July 23, 2026