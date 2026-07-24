La 1 altera su parrilla de tarde por la etapa alpina entre Gap y Alpe d’Huez y un ajuste en ‘Directo al grano’, dejando sin sus series líderes a los espectadores

La 1 de Televisión Española ha decidido modificar su programación de tarde para este viernes, 24 de julio, afectando directamente a la emisión habitual de sus dos ficciones diarias de sobremesa: ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’. La combinación de la retransmisión en directo de la decimonovena etapa del Tour de Francia, con la histórica llegada a Alpe d’Huez, junto a un cambio de horario en el programa ‘Directo al grano’, ha motivado la retirada temporal de ambos espacios de la parrilla.

La decisión de la cadena pública deja sin su cita diaria a los seguidores de dos producciones que lideran de forma continuada su franja de emisión cada tarde. No es la primera vez que la programación habitual de la televisión pública se ve alterada por la cobertura de grandes citas deportivas internacionales, habiéndose producido situaciones similares con anterioridad ante la llegada de eventos como el Mundial de fútbol o la propia ronda gala.

En esta ocasión, la coincidencia de factores en la franja vespertina ha llevado a RTVE a prescindir de ambas series durante la jornada de este viernes. La medida resulta llamativa para la audiencia, dado que la cadena pública contaba con margen suficiente para reajustar los horarios de la tarde y mantener la emisión de los episodios correspondientes sin necesidad de cancelarlos.

El motivo principal del ajuste responde al despliegue televisivo con motivo de la decimonovena etapa del Tour de Francia. El recorrido ciclista de este viernes 24 de julio discurre entre la localidad de Gap y la mítica cima de Alpe d’Huez, completando un trazado de 127,9 kilómetros. Se trata de la primera de las dos llegadas consecutivas programadas en esta montaña emblemática del ciclismo mundial.

La jornada alta en la montaña alpina incluye en su perfil orográfico los pasos por el Col Bayard, el Col du Noyer y el Col d’Ornon, fijados como aperitivos previos antes de que los corredores afronten la ascensión final por las célebres 21 curvas de Alpe d’Huez, un escenario histórico dentro del ciclismo profesional. Esta amplia cobertura deportiva, sumada a las modificaciones en la emisión de ‘Directo al grano’, ha llevado finalmente a La 1 a levantar de su parrilla ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’.