El sobrino de Ana Rosa Quintana acompañará a Ion Aramendi al frente de ‘El verano se mueve’, el nuevo espacio itinerante de Unicorn Content que tomará el relevo de ‘El tiempo justo’ durante los meses de julio y agosto

Telecinco reestructurará de forma integral su programación de tarde para la temporada estival con el lanzamiento de tres nuevos estrenos. Estas novedades sustituirán temporalmente a los espacios ‘El tiempo justo’ y ‘El diario de Jorge’, formatos que desaparecerán de la parrilla de la cadena durante los meses de julio y agosto con la previsión de regresar tras el periodo vacacional. En el marco de esta renovación, Mediaset España ha anunciado de manera oficial que Kike Quintana, sobrino de la comunicadora Ana Rosa Quintana, asumirá las funciones de copresentador junto a Ion Aramendi en el nuevo magacín vespertino titulado ‘El verano se mueve’.

El ascenso de Kike Quintana tras su etapa como colaborador

La incorporación de Kike Quintana al frente de las retransmisiones estivales de Telecinco supone un ascenso profesional dentro del grupo audiovisual. El profesional venía desempeñando labores como colaborador en los programas ‘TardeAR’ y ‘Fiesta’ durante los últimos años, una faceta que inició tras una prolongada trayectoria de trabajo detrás de las cámaras junto a su tía, Ana Rosa Quintana.

En esta nueva etapa, Quintana compartirá la conducción del formato con Ion Aramendi, actual presentador de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. Ambos comunicadores liderarán ‘El verano se mueve’, un proyecto producido en colaboración con la productora Unicorn Content. De acuerdo con la promoción oficial emitida por la voz corporativa de la cadena de Fuencarral, el espacio se estrenará «muy pronto» y consistirá en un magacín de carácter viajero que recorrerá el país de costa a costa durante las tardes estivales.

Un formato itinerante por las costas españolas

La principal particularidad de ‘El verano se mueve’ radica en su dinámica de producción itinerante. El programa aprovechará el periodo de descanso de ‘El tiempo justo’ —motivado por la baja por paternidad de su presentador habitual, Joaquín Prat— para ofrecer una propuesta basada en los desplazamientos geográficos.

Cada semana, una de las entregas del magacín se emitirá en directo desde un punto diferente de las costas y de la geografía española. Para llevar a cabo estas emisiones especiales, tanto Ion Aramendi como Kike Quintana se trasladarán físicamente a las distintas localizaciones costeras acompañados por el equipo de colaboradores habituales que integrarán el formato.

La nueva configuración de las tardes de Telecinco

El espacio costero compartirá franja horaria con los otros dos proyectos diseñados por Mediaset para revitalizar su franja vespertina. Por un lado, la sobremesa contará con el estreno de ‘Amor… ¡o lo que surja!’, un programa de citas o dating show que estará conducido por Carlos Lozano y que dispondrá de las intervenciones de Anabel Pantoja y Ana Santiago (conocida por su participación en ‘Casados a primera vista’) en calidad de consejeras del amor. Por otro lado, la parrilla sumará el espacio ‘De lunes a viernes’, que se constituye como la versión diaria del formato de crónica social ‘De Viernes’, encabezado nuevamente por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Para completar la estructura de su programación antes de los informativos nocturnos, Telecinco mantendrá el concurso ‘¡Allá tú!’, presentado por Juanra Bonet a última hora de la tarde. El mantenimiento de este formato se produce a la espera de conocer más detalles acerca del nuevo concurso en el que trabaja actualmente el grupo de comunicación. Dicho proyecto en desarrollo incorporará la sección de ‘El Rosco’, después de que la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo obligara al programa ‘Pasapalabra’ a deshacerse de dicha prueba y de que el grupo Mediaset se hiciera con sus derechos de emisión correspondientes.