La presentadora dice adiós a ‘Más vale tarde’ después de un lustro al frente del formato de Atresmedia y cierra una etapa de dos décadas en la cadena para afrontar un nuevo proyecto la próxima temporada

La periodista Cristina Pardo ha vivido este viernes una emisión muy especial en ‘Más vale tarde’, el espacio vespertino de La Sexta donde se ha despedido de la audiencia tras un lustro de trayectoria. Esta salida marca asimismo el cierre de una etapa de dos décadas vinculada a la citada cadena de Atresmedia. El motivo de este adiós responde a un cambio estratégico de canal dentro del propio grupo audiovisual, ya que la comunicadora saltará la próxima temporada al ‘prime time’ de Antena 3 para ponerse al frente de un nuevo programa de televisión.

Emoción y recuerdos junto al equipo de ‘Más vale tarde’

Antes de que se consumara su marcha definitiva, el equipo de producción de ‘Más vale tarde’ preparó una serie de sorpresas para repasar la andadura de la presentadora. El programa ofreció una recopilación con algunos de los momentos más destacados de Cristina Pardo en la sección dedicada a la información meteorológica, un espacio que contó con la intervención de Javier Bastida en calidad de reportero. Las palabras de despedida dirigidas por el periodista consiguieron emocionar a la conductora del formato, quien reconoció entre lágrimas el afecto hacia su compañero de tareas.

De manera inmediata, el plató del magacín vespertino recibió la visita de Rodrigo Blázquez, director y presentador de ‘La Sexta Noticias 20h’. El periodista se sumó al homenaje para conmover a su compañera rememorando las dos décadas de trabajo compartido. Blázquez destacó la intensidad de los años laborables y el disfrute mutuo en los proyectos desarrollados, manifestando que la echará de menos en esta nueva andadura.

Por su parte, Pardo calificó el movimiento como un cambio de etapa necesario y recalcó la felicidad experimentada en La Sexta, atribuyendo parte de ese bienestar al propio Blázquez por los inicios compartidos en el área de información nacional. Tras destacar el valor de lo construido conjuntamente desde el origen de la cadena, la presentadora deseó fortuna a su compañero en la conducción de los informativos.

El balance de Iñaki López y los homenajes de los colaboradores

En los últimos diez minutos de la emisión, el espacio de Atresmedia realizó un recorrido exhaustivo por los 20 años de trayectoria profesional de Cristina Pardo en La Sexta, abarcando desde los primeros compases del canal de televisión. Al término de la pieza audiovisual, su compañero en las labores de presentación, Iñaki López, hizo entrega de un ramo de flores a la periodista y realizó un balance sobre los cinco años de trabajo conjunto en las tardes de la cadena.

López describió el periodo compartido como un lustro de gran intensidad y comparó el ambiente emotivo del plató con el tono de las producciones cinematográficas emitidas por Antena 3 en su franja de tarde. En su discurso, el presentador vasco admitió que no resulta sencillo desarrollar tareas profesionales a su lado debido a su carácter disperso, caótico, complicado y olvidadizo. Asimismo, ensalzó la labor de su compañera al subrayar que siempre permaneció al pie del cañón a pesar de las dificultades planteadas.

La respuesta de Cristina Pardo llegó en un tono distendido, aludiendo de forma velada a la conocida tendencia del presentador de confundir las identidades de los invitados. La comunicadora destacó que lo habían pasado bien en una etapa donde hubo espacio para todo tipo de situaciones, ironizando con el hecho meritorio de que su compañero nunca se hubiera olvidado de su propio nombre de pila.

El apartado de las intervenciones de los colaboradores fijos del formato sumó las palabras del cantante Ramoncín, quien incidió en la faceta personal de la periodista al afirmar que, más allá de todas las facetas profesionales exhibidas ante las cámaras, lo mejor de su personalidad reside en su corazón. Posteriormente, el escritor y colaborador Benjamín Prado procedió a la lectura de un poema elaborado en exclusiva y dedicado a la figura de la presentadora.

Últimas palabras de Cristina Pardo ante su nuevo destino profesional

El tramo de cierre del programa congregó al conjunto del equipo técnico y de redacción en el centro del plató para hacer entrega de un segundo ramo de flores a la periodista. En sus palabras de gratitud hacia los profesionales que integran el formato, Pardo se mostró orgullosa del rendimiento alcanzado durante estos cinco años y enfatizó que la labor colectiva de los equipos que trabajan detrás de las cámaras es lo que permite mejorar la tarea de aquellos rostros que dan la cara ante la audiencia. Ante esta reflexión, la comunicadora se dirigió de forma directa a Iñaki López para instarle a cuidar al personal del programa por el valor que atesoran.

Finalmente, la presentadora dedicó su último mensaje a los espectadores y a los responsables de la cadena que ha albergado su carrera durante las últimas dos décadas. Pardo transmitió su agradecimiento a La Sexta por las oportunidades profesionales y las alegrías brindadas a lo largo de 20 años, destacando el volumen de trabajo que el canal destina en favor del público. La periodista concluyó su intervención manifestando su deseo de estar a la altura de las exigencias que demandará su siguiente puesto de trabajo en la franja de máxima audiencia de Antena 3.