El Cádiz ganó al AD Ceuta el domingo 25 de octubre en la jornada 11 de Segunda División. El Cádiz remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol del AD Ceuta lo marcó Yann Bodiger (45+1′ de penalti).
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Lee la crónica del Cádiz-AD Ceuta en El Periódico de Ceuta.
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En los 11 partidos se han marcado 35 goles, con 7 victorias locales, 1 victoria a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 11 de Segunda División
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 23/10
|Granada-Real Valladolid
|2-1
|sáb. 24/10
|Córdoba-Eibar
|2-0
|sáb. 24/10
|Leganés-Mallorca
|1-1
|sáb. 24/10
|Girona-Celta Fortuna
|5-1
|sáb. 24/10
|Las Palmas-Real Sociedad B
|1-0
|sáb. 24/10
|Almería-Real Oviedo
|2-2
|dom. 25/10
|Sabadell-Tenerife
|1-1
|dom. 25/10
|Albacete-Eldense
|2-0
|dom. 25/10
|Cádiz-AD Ceuta
|3-1
|dom. 25/10
|Castellón-Sporting de Gijón
|4-0
|lun. 26/10
|Andorra-Burgos
|2-3
Con estos 11 resultados la jornada 11 queda completa.
Goles, tarjetas y expulsiones
- Granada-Real Valladolid. Goles del Granada: Sergio Rodelas Pintor (14′), Jorge Pascual (67′); del Real Valladolid: Iván Garriel (57′). Amarillas: 1 del Granada y 4 del Real Valladolid. Expulsado: David Torres (Real Valladolid, 90+7′).
- Córdoba-Eibar. Goles del Córdoba: Eder Garcia (50′), Diego Percan (56′). Amarillas: 5 del Córdoba y 2 del Eibar.
- Leganés-Mallorca. Goles del Leganés: Álex Millán (57′); del Mallorca: Zito Luvumbo (34′). Amarillas: 4 del Leganés y 5 del Mallorca.
- Girona-Celta Fortuna. Goles del Girona: Vladyslav Vanat (17′, 29′ de penalti y 55′), Unai Hernández (20′), Carles Pérez (38′); del Celta Fortuna: Óscar Marcos (59′). Amarillas: 1 del Girona y 3 del Celta Fortuna. Expulsado: Pablo González Meixús (Celta Fortuna, 28′).
- Las Palmas-Real Sociedad B. Goles de Las Palmas: Jesé Rodríguez (8′). Amarillas: 3 de Las Palmas y 3 de la Real Sociedad B.
- Almería-Real Oviedo. Goles del Almería: Sergio Arribas Calvo (16′), Miguel De La Fuente (27′); del Real Oviedo: Jacobo González (87′), Jorge Pulido (90′ en propia puerta). Amarillas: 2 del Almería y 5 del Real Oviedo.
- Sabadell-Tenerife. Goles del Sabadell: Óscar Sanz (47′); del Tenerife: Enric Gallego (55′). Amarillas: 4 del Sabadell y 3 del Tenerife.
- Albacete-Eldense. Goles del Albacete: Víctor San Bartolomé (20′), Higinio Marín (45′). Amarillas: 4 del Albacete y 4 del Eldense.
- Cádiz-AD Ceuta. Goles del Cádiz: Ibon Ignacio Sánchez Océn (51′), Antonio Cordero (71′ de penalti), Borja Vazquez (90+5′); del AD Ceuta: Yann Bodiger (45+1′ de penalti). Amarillas: 5 del Cádiz y 3 del AD Ceuta.
- Castellón-Sporting de Gijón. Goles del Castellón: Adam Jakobsen (3′ y 52′), Israel Suero Fernández (26′), Álvaro García Arana (87′). Amarillas: 1 del Castellón y 2 del Sporting de Gijón.
- Andorra-Burgos. Goles del Andorra: Lautaro De León (14′), Jordi Cano (43′); del Burgos: Jon Karrikaburu (10′), Oier Luengo Redondo (17′), Curro (28′ de penalti). Amarillas: 1 del Andorra y 1 del Burgos.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Segunda División está en la web oficial de LaLiga. La jornada 12 se juega del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga. El próximo partido del AD Ceuta: AD Ceuta FC-Real Sporting, el domingo 1 de noviembre a las 16:15.
Más resultados: resultados de la jornada 10 de Segunda División.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.
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