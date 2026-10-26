El Sevilla y el Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro que clausura la décima jornada de LaLiga EA Sports. El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar LaLiga.

Horario y dónde ver en televisión el partido de LaLiga EA Sports

El encuentro que completa la totalidad de los partidos programados para esta décima fecha del calendario de LaLiga EA Sports se disputa este lunes 26 de octubre, fijando su hora oficial de inicio en las 21:00 horas. Para los aficionados que sigan el desarrollo del choque desde sus domicilios o dispositivos, la retransmisión televisiva en directo correrá a cargo de la plataforma Movistar LaLiga, canal encargado de ofrecer cobertura completa del duelo que se jugará sobre el césped del feudo sevillista.

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La expectación ante este cierre de jornada es máxima debido al peso histórico de ambos contendientes y a la posición que ocupan actualmente en la tabla clasificatoria, convirtiendo el partido en uno de los atractivos principales de la programación televisiva deportiva de este inicio de semana.

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La situación del Sevilla tras el tropiezo y las aspiraciones europeas en la tabla

El conjunto entrenado en el feudo hispalense llega a esta cita con la exigencia de sumar los tres puntos ante su afición tras el último precedente liguero. Los de Nervión afrontan el partido de esta noche después de haber sufrido una derrota frente al Real Madrid en un choque que estuvo rodeado de polémica. Como consecuencia de los resultados cosechados hasta la fecha en el torneo doméstico, el Sevilla se sitúa actualmente en la sexta posición de la clasificación general con un total de 14 puntos en su casillero, una ubicación que le permite mantenerse dentro de los puestos que otorgan el acceso a la Conference League Qualifying.

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El conjunto hispalense buscará hacer valer su condición de local en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para reencontrarse con la senda de la victoria y consolidar sus aspiraciones europeas frente a un rival directo en la zona media de la tabla.

El contexto de Osasuna con el regreso de Arrasate al banquillo rojillo

En la acera opuesta, el Osasuna se presenta en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la intención de prolongar las buenas sensaciones obtenidas en su compromiso anterior. Los rojillos llegan a este encuentro tras conseguir una importante victoria frente al Racing de Santander, un resultado que adquirió un significado especial al coincidir con el regreso de Arrasate al banquillo del conjunto navarro. En el aspecto clasificatorio, la escuadra visitante ocupa actualmente la duodécima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 11 puntos acumulados en su haber.

El equipo navarro afronta este desplazamiento con el firme propósito de sumar un resultado positivo que le permita escalar puestos en la clasificación general y refentar la mejoría mostrada en su juego tras el cambio en la dirección técnica.