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El próximo domingo 22 de noviembre, Madrid acogerá la segunda edición de la carrera popular Corre Segura, una iniciativa promovida por Artículo14 que busca unir deporte y conciencia social con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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En este evento, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, participará activamente. El dinero recaudado por la venta de dorsales será destinado íntegramente a ACMUMA, la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas, lo que reafirma el compromiso de Ceuta con la visibilización y apoyo de estas mujeres.

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La carrera servirá como homenaje a las mujeres de Ceuta, subrayando el derecho a practicar deporte en la calle sin temor, en línea con las actividades promovidas por este medio contra la violencia machista. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página oficial www.corresegura.es.