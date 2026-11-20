Sevilla, 20 de noviembre de 2026. — La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dirigida desde Cádiz que desviaba y vendía a bajo precio en gasolineras de Sevilla y Huelva combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico, en una actuación que se ha saldado con cinco detenidos, dos de los cuales han ingresado en prisión provisional.

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Según ha informado este viernes el instituto armado, la trama se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible desde el pasado mes de febrero y habría generado beneficios superiores al millón de euros. El principal cabecilla y un familiar habían puesto en marcha cinco estaciones de servicio en las provincias de Sevilla y Huelva, donde descargaban íntegramente el carburante para abastecer los depósitos destinados al consumidor final.

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Cobertura legal y simulación de destrucción

La investigación se inició el pasado mes de julio al detectarse posibles irregularidades en una empresa del sector energético e industrial con sede en Cádiz, autorizada para la recogida, tratamiento y destrucción del combustible incautado por las fuerzas y cuerpos de seguridad en actuaciones antidroga en Andalucía.

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Los agentes comprobaron que la compañía utilizaba esta actividad legal como tapadera para desviar el producto antes de que llegara a las plantas de tratamiento. Para justificar la operación y simular el cumplimiento del protocolo de eliminación, hacían constar documentalmente que el combustible remitido a las instalaciones de reciclaje estaba adulterado con agua, cuando en realidad se almacenaba y comercializaba.

Operación Nexus: once registros y bienes intervenidos

En el marco de la denominada operación Nexus, la Guardia Civil ha practicado once registros en domicilios, naves industriales, sedes sociales y gasolineras de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva:

Tres domicilios en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María , Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera .

en las localidades gaditanas de , y . Tres naves industriales y sedes sociales .

. Cinco gasolineras ubicadas en Sevilla y Huelva.

Durante el operativo se han intervenido 57.525 litros de combustible, 59.170 euros en metálico, cinco vehículos de alta gama, joyas, relojes de lujo y cuatro servidores de criptomonedas. A los cinco arrestados se les investigan presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y contra los consumidores.