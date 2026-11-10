La Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta licita servicios de pruebas analíticas para el Hospital Universitario.

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La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta ha anunciado la licitación para el servicio de pruebas analíticas en laboratorios externos destinado al Hospital Universitario de Ceuta. Este proceso de contratación busca cubrir las necesidades de determinaciones bioquímica-microbiológicas, de anatomía patológica y hematológicas.

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A quién afecta

El objeto de esta licitación es la prestación de servicios analíticos que se realizarán en laboratorios externos, lo cual es fundamental para el funcionamiento del Hospital Universitario de Ceuta. Esto afectará directamente a los pacientes que requieran de estas pruebas para su diagnóstico y tratamiento, así como al personal sanitario que depende de estos resultados para ofrecer una atención adecuada.

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Plazos

El procedimiento de licitación es de tipo abierto, permitiendo la participación de diferentes proveedores que cumplan con los requisitos establecidos. Las ofertas o solicitudes de participación deben ser presentadas antes de las 23:59 horas del 23 de noviembre de 2026.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de noviembre de 2026 (referencia BOE-B-2026-36712).