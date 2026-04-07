La formación liderada en la ciudad autónoma celebra el despliegue de la USECIC, aunque critica que la medida llega con retraso tras haber sido rechazada por el resto de los grupos parlamentarios en 2024.

CEUTA – Tras la reciente puesta en marcha de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) en Ceuta, Vox ha alzado la voz para recordar que esta medida, ahora materializada, fue una propuesta propia que contó en su día con la oposición frontal de las principales fuerzas políticas.

Según informa el diario El Faro de Ceuta, el partido ha mostrado su satisfacción por el refuerzo de 33 agentes destinados a combatir la presión migratoria y la delincuencia en las zonas más sensibles de la ciudad, pero no ha dejado pasar la oportunidad de señalar la «hemeroteca» política.

Una propuesta con historial parlamentario

Desde Vox recuerdan que fue en noviembre de 2024 cuando presentaron esta iniciativa formal ante la Asamblea de Ceuta. En aquel momento, la propuesta fue rechazada por la mayoría de la cámara, incluyendo los votos de PP y PSOE.

«Su sectarismo político les llevó a negar el problema de la falta de efectivos de manera sistemática», aseguran desde la formación, acusando a ambos partidos de intentar ahora «apuntarse el tanto» de una unidad cuya necesidad negaron anteriormente.

Seguridad contra el narcotráfico y la inmigración

Para la formación, la llegada de estos especialistas es «clave» para garantizar el orden público y actuar con rapidez frente a desafíos como el narcotráfico y la vigilancia de los perímetros fronterizos. Sostienen que la realidad ha terminado dando la razón a sus advertencias, las cuales fueron tildadas de «alarmistas» en el pasado.

«No es suficiente»: El camino que queda por delante

A pesar de valorar positivamente este despliegue, Vox advierte que la seguridad de Ceuta requiere medidas adicionales y más ambiciosas. Entre sus reclamaciones actuales destacan:

Incremento permanente de las plantillas de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

de las plantillas de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Refuerzo físico del perímetro: Ampliación de los espigones fronterizos.

Ampliación de los espigones fronterizos. Mayor dotación técnica: Medidas para frenar el aumento de actos delictivos que, a su juicio, se han «cronificado» en la ciudad.

La entrada en servicio de la USECIC no solo supone un alivio operativo para la Guardia Civil, sino que reabre el debate político sobre la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma y la paternidad de las iniciativas de control fronterizo.