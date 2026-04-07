El Palau Blaugrana se viste de gala para recibir al conjunto griego en la jornada 36 de la competición europea, con el objetivo de asegurar una victoria clave en la fase regular.

El FC Barcelona recibe este martes, 7 de abril, al Panathinaikos en un duelo de titanes correspondiente a la jornada 36 de la Euroliga 2025-26. Con la fase regular encarando su recta final, el equipo azulgrana busca hacer valer el factor cancha en una de las citas más exigentes del calendario continental ante uno de los rivales históricos de la competición.

Cita de alto nivel en el Palau Blaugrana

El encuentro, que enfrentará a dos de las plantillas más potentes del baloncesto europeo, se presenta como una oportunidad crucial para el Barcelona de consolidar su posición en la tabla. Tras una temporada de máxima exigencia, los pupilos de la sección de baloncesto azulgrana necesitarán el apoyo de su afición para frenar el potencial del conjunto heleno.

La solidez defensiva y el acierto desde el perímetro serán determinantes para superar a un Panathinaikos que llega a la Ciudad Condal con la intención de asaltar uno de los pabellones más complicados de Europa.

Horario y dónde ver el Barcelona – Panathinaikos

El partido se disputará hoy en la capital catalana siguiendo el cronograma oficial de la Euroliga:

• Hora: 20:30 horas.

• Estadio: Palau Blaugrana (Barcelona).

• Televisión: El encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma Movistar+. La retransmisión oficial se realizará por el canal M+ Vamos 2 (dial 51).

La narración y el análisis técnico correrán a cargo del equipo habitual de especialistas de Movistar, con nombres destacados como David Carnicero, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo y Nacho Rodríguez, entre otros comunicadores de la plataforma.