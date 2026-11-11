Montse Escobar, psicóloga humanista de Monarka Clinic, ha compartido su perspectiva sobre el impacto del Black Friday en el comportamiento del consumidor. A medida que se acercan las compras, la especialista señala que algunos consumidores podrían estar buscando más que solo productos: buscan mejorar su estado de ánimo.

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‹ › Foto 1 de 2 Montse Escobar advierte sobre el consumo impulsivo en Black Friday

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 42% de los consumidores presenta comportamientos compulsivos durante el Black Friday, con un 20% admitiendo que han comprado productos innecesarios y otro 20% que han gastado más de lo previsto. Escobar destaca que la diferencia entre las compras necesarias y las impulsivas radica en el estado emocional del comprador.

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La psicóloga menciona que aunque un capricho ocasional no es problemático, muchos recurren a las compras para evitar afrontar sus emociones, lo que puede llevar a una adicción al consumo como forma de distracción. Esto crea un ciclo en el que la satisfacción inmediata se convierte en una necesidad constante.

Frente a la cultura de consumo actual, Escobar sugiere la importancia de reflexionar antes de hacer una compra impulsiva. “La impulsividad busca una satisfacción inmediata, mientras que la reflexión nos permite tomar distancia y valorar las consecuencias”, explica.

Para evitar decisiones de compra no deseadas, Escobar recomienda esperar una noche antes de adquirir productos no planeados. Esto ayuda a calmar la emoción inicial y a reconsiderar si el artículo es realmente necesario. Así, aprender a decidir conscientemente puede mejorar la experiencia de compra sin que las emociones controlen el comportamiento.