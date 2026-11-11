Se convoca el procedimiento para la renovación de directores en centros docentes públicos no universitarios de Ceuta.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado el procedimiento para la renovación de directores y directoras en los centros docentes públicos no universitarios de Ceuta. Esta convocatoria afecta a aquellos directores cuyos mandatos finalizan el 30 de junio de 2027.

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A quién afecta

La resolución se aplica a los directores y directoras de los centros de educación infantil, primaria, secundaria, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas de Ceuta que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

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Proceso de renovación

Los directores interesados en renovar su mandato deberán manifestar su voluntad de renovación mediante un escrito dirigido a la Dirección Provincial correspondiente. Este trámite debe realizarse entre el día siguiente a la publicación de la resolución y el 31 de diciembre de 2026.

Para la renovación, los directores deberán presentar una actualización de su proyecto de dirección para los próximos cuatro años. Esta actualización se presentará en la secretaría del centro y se enviará una copia al Servicio de Inspección Educativa entre el 1 y el 26 de febrero de 2027.

Evaluación y plazos

La renovación está supeditada a una evaluación positiva del mandato, que será realizada por el Servicio de Inspección Educativa. El proceso de renovación deberá concluir antes del 15 de junio de 2027, y el nuevo mandato comenzará el 1 de julio de 2027.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 11 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23617).