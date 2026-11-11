Ceuta expedirá y renovará los títulos de familia monoparental, válidos en todo el país.

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El Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, establece medidas urgentes para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, entre otras. Una de las disposiciones más relevantes para Ceuta es la competencia otorgada a la ciudad para gestionar el reconocimiento, expedición y renovación del título de familia monoparental.

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A quién afecta

Esta medida afecta a las familias monoparentales residentes en Ceuta, que podrán solicitar el título que las acredita oficialmente como tales. Este título será expedido por las administraciones autonómicas, en este caso, por la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Desde cuándo

El título de familia monoparental tendrá validez en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales. Además, podrá ser emitido en formato digital, con la misma validez que el formato físico.

La vigencia del título estará determinada, en general, por el cumplimiento de los veintiún años del menor de los hijos. Sin embargo, se extenderá hasta los veintiséis años si el menor está estudiando.

La disposición también permite a Ceuta expedir documentos de uso individual para cada miembro de la unidad familiar, facilitando así el acceso a los beneficios asociados a la condición de familia monoparental.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 11 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23604).