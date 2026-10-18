La jornada 9 de la Liga ha traído consigo varios encuentros emocionantes y resultados significativos. Osasuna logró una victoria importante ante el Racing de Santander con un marcador de 2-0 en la vuelta de Jagoba Arrasate al banquillo pamplonica. Ante Budimir abrió el marcador con un polémico penalti poco después de que el árbitro anulara un gol de Dubasin. Osambela sentenció el partido en el minuto 88, dejando al Racing en una posición complicada, especialmente en sus partidos fuera de casa.

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Por otro lado, el Valencia continúa sin conocer la victoria desde la llegada de Javier Aguirre, acumulando dos empates en dos partidos. En Mestalla, el Valencia empató con el Athletic en un encuentro igualado, donde ambos equipos mostraron falta de ambición. El conjunto valenciano permanece en la zona de descenso.

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Barcelona mantiene su racha de victorias

El Barcelona sigue imbatible en la Liga tras vencer al Betis en un partido lleno de polémica. A pesar de mantener su pleno de victorias, el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas. De Burgos Bengoetxea anuló un gol del Betis por una mano dudosa y dejó al equipo andaluz con 10 jugadores al inicio de la segunda parte. Finalmente, el Barcelona goleó al Betis para continuar en la cima de la tabla.

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En otro encuentro destacado, el Elche logró rescatar un punto en La Cerámica gracias a la actuación estelar de su portero Dituro. El Villarreal dominó gran parte del partido, pero no pudo concretar sus oportunidades. Ayoze y Molero fallaron varias ocasiones claras, y dos goles del canario fueron anulados por fuera de juego. Un penalti señalado en contra del Elche fue anulado por el VAR, permitiendo al equipo ilicitano mantener el empate.

Empates y victorias ajustadas

El Atlético de Madrid logró una victoria en los últimos instantes gracias a un gol de Baena, quien se animó a disparar desde lejos para asegurar los tres puntos. Este triunfo refleja la confianza y el crecimiento del jugador en la presente temporada.

Por su parte, el Deportivo y el Levante empataron 1-1 en Riazor en el partido que abrió la jornada. Nsongo adelantó al Deportivo tras aprovechar un balón rechazado, pero el Levante igualó en el minuto 82 con un gol de Requena que se coló por debajo de los brazos del portero Leo Román. A pesar de los intentos del Deportivo, el marcador no se movió.