AD Ceuta FC vs Sporting Gijon
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Ficha del partido
- Jornada: 12 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 1 de noviembre de 2026, 17:00 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Sporting Gijon en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 12 de Segunda División. El partido se juega el domingo 1 de noviembre de 2026, 17:00 h (hora peninsular).
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Cómo llegan
- AD Ceuta FC — 21º con 5 pts. Últimos partidos: L L D W D
- Sporting Gijon — 4º con 19 pts. Últimos partidos: W W W L W
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Almeria
|24
|10
|8
|0
|2
|20
|7
|W W W W W
|2
|Castellón
|23
|10
|7
|2
|1
|18
|4
|W L D W W
|3
|Eibar
|22
|10
|7
|1
|2
|20
|11
|D L W W W
|4
|Sporting Gijon
|19
|10
|6
|1
|3
|11
|9
|W W W L W
|5
|Girona
|18
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|W D D W W
|6
|Mallorca
|18
|10
|5
|3
|2
|12
|5
|D W D L W
|7
|Granada CF
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|13
|W W W L L
|8
|Burgos
|17
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|W L L W W
|9
|Oviedo
|17
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|W W L W L
|10
|Sabadell
|16
|10
|4
|4
|2
|10
|8
|L W D D W
|11
|Eldense
|14
|10
|4
|2
|4
|13
|13
|W W W L L
|12
|Valladolid
|12
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|L W D W D
|13
|Tenerife
|12
|9
|3
|3
|3
|11
|13
|D L D L W
|14
|Cordoba
|12
|10
|4
|0
|6
|15
|20
|W L W L W
|15
|Celta de Vigo II
|11
|9
|3
|2
|4
|14
|15
|W L D L L
|16
|Las Palmas
|11
|10
|3
|2
|5
|13
|19
|L L D L L
|17
|Leganes
|11
|10
|3
|2
|5
|6
|15
|L L L L W
|18
|FC Andorra
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|17
|L W D W L
|19
|Real Sociedad II
|8
|10
|2
|2
|6
|14
|21
|L L L L L
|20
|Cadiz
|7
|10
|1
|4
|5
|11
|13
|L L W D L
|21
|AD Ceuta FC
|5
|10
|1
|2
|7
|9
|22
|L L D W D
|22
|Albacete
|1
|10
|0
|1
|9
|6
|22
|L L L L L
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