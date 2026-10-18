El conjunto blanco defiende la cuarta posición de la tabla frente a un bloque nervionense que busca recortar distancias en el campeonato liguero, en un encuentro que se podrá seguir en directo por M+ LaLiga

La competición oficial del campeonato doméstico de Primera División afronta uno de los encuentros más atractivos de su novena jornada con el enfrentamiento que medirá este domingo 18 de octubre al Real Madrid y al Sevilla FC. El partido, fijado para disputarse a partir de las 21:00 horas sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu, pondrá a prueba las aspiraciones de dos de los equipos situados en la zona noble de la clasificación general. Los aficionados que deseen seguir el desarrollo de este duelo directo de la categoría podrán sintonizar la retransmisión televisiva en directo a través del canal M+ LaLiga.

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Situación clasificatoria y balance de los primeros compases del campeonato

El duelo entre el conjunto madridista y la escuadra sevillista llega en un momento clave de la temporada, con ambos contendientes separados por una distancia de cuatro puntos en la tabla tras la disputa de las primeras ocho jornadas del torneo. El Real Madrid encara el compromiso ocupando la cuarta posición con un total de 18 puntos, un registro cosechado tras firmar seis victorias y dos derrotas. En el apartado estadístico, el bloque blanco acumula un balance de 19 goles a favor y ocho tantos en contra ante su afición y a domicilio.

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Por su parte, el Sevilla FC se desplaza a la capital de España instalado en la quinta plaza de la clasificación con 14 puntos en su casillero particular. El conjunto nervionense presenta un balance ofensivo y defensivo de 13 goles anotados y 12 encajados desde el inicio de la competición. Con estos números sobre la mesa, el equipo visitante intentará aprovechar sus opciones tácticas para recortar distancias en la tabla clasificatoria y dar un golpe de autoridad en uno de los escenarios más exigentes y complejos de todo el campeonato nacional de liga.

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