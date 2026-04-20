El Paris Saint-Germain ha recibido un duro revés en el momento más crítico de la temporada. Vitinha, el motor del mediocampo de Luis Enrique, sufre una inflamación en el talón derecho que pone en serio peligro su participación en el partido de ida de las semifinales de la Champions League frente al Bayern de Múnich.

Un contratiempo de peso para Luis Enrique

La lesión se produjo durante el último encuentro liguero ante el Olympique de Lyon. Tras un choque con el brasileño Endrick, el internacional portugués tuvo que abandonar el terreno de juego antes de que terminara la primera parte.

«Cuando tienes que cambiar a un jugador, no suele ser algo positivo», admitió un Luis Enrique visiblemente preocupado tras el pitido final.

El parte médico oficial emitido por el club confirma que el jugador estará bajo cuidados intensivos y se perderá, con total seguridad, los duelos de Ligue 1 contra el Nantes (miércoles) y el Angers (sábado).

El plan de contingencia: El regreso de Fabián

La ausencia de Vitinha, considerado el «termómetro» del equipo, obliga al técnico asturiano a mover piezas. La buena noticia para el conjunto parisino es la vuelta de Fabián Ruiz, quien ya sumó minutos ante el Lyon tras tres meses de baja por una fisura en la rótula.

Candidatos al centro del campo Estado de forma Fabián Ruiz Regresa tras lesión; falto de ritmo competitivo. Warren Zaïre-Emery En plenitud física y asentado en el once. João Neves Rendimiento al alza y principal apoyo en la creación.

La hoja de ruta: Sin riesgos innecesarios

Pese a la importancia estratégica del encuentro del próximo martes en el Parque de los Príncipes, el PSG mantiene una postura clara: no se forzará al portugués.

Evaluación clave: El fin de semana se realizará un nuevo test médico para determinar si la inflamación ha remitido.

El fin de semana se realizará un nuevo test médico para determinar si la inflamación ha remitido. Prioridad: Si no llega al 100% para la ida, el objetivo será asegurar su presencia para el partido de vuelta en Alemania.

Con la eliminatoria más importante del año en el horizonte, el PSG se encomienda a la profundidad de su plantilla para suplir a una de sus piezas más determinantes en la búsqueda de revalidar su corona europea.