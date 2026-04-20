Tras la eliminación en Múnich y dos años de sequía en los grandes títulos, el club blanco encara un verano de decisiones drásticas que afectan desde el banquillo de Arbeloa hasta la columna vertebral del equipo.

MADRID – El Real Madrid ha dicho adiós a Europa con la cabeza alta, pero con las vitrinas vacías. La caída en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich no ha sido una humillación, pero sí el acta de defunción de un modelo que empieza a dar señales de agotamiento. Con la Liga 2024-25 perdida y la actual prácticamente sentenciada en favor de sus rivales directos, el club se otorga un plazo de cuatro meses para una reconstrucción profunda.

El «Efecto Arbeloa» bajo la lupa

Álvaro Arbeloa se encuentra en el centro del debate. Aunque el club no tomará decisiones abruptas de inmediato, su gestión en las grandes citas ha dejado cicatrices. En Alemania, su apuesta por un Camavinga errático en lugar de los jóvenes valores de ‘La Fábrica’ y la histórica alineación sin un solo español han encendido las alarmas. La épica del «escudo» ya no parece suficiente para tapar las carencias tácticas y de planificación.

Operación Salida: Camavinga en el escaparate

Para que entren refuerzos, primero deben salir piezas de valor. El nombre de Eduardo Camavinga es el que más suena para hacer caja; el PSG y la Premier League acechan a un jugador que no ha terminado de explotar. Junto a él, otros nombres están marcados:

David Alaba: Con pie y medio fuera del club.

Con pie y medio fuera del club. Dani Ceballos: Tras un año de impacto nulo, su salida es prioritaria, aunque financieramente compleja.

Tras un año de impacto nulo, su salida es prioritaria, aunque financieramente compleja. Fran García: Su buen cartel en el mercado lo convierte en una venta probable para equilibrar balances.

En el apartado de renovaciones, Carvajal y Rüdiger parecen ser los únicos veteranos con crédito suficiente para seguir liderando la zaga junto a un recuperado Militao.

Los objetivos: Un muro alemán y brújula neerlandesa

La dirección deportiva ya tiene perfiles definidos. Según los últimos informes, el Madrid busca prioritariamente un central y un organizador:

Nico Schlotterbeck: El central del Borussia Dortmund es el favorito. Su cláusula de rescisión para el Madrid oscilaría entre los 50 y 60 millones de euros. Kees Smit: El joven del AZ Alkmaar encabeza la lista para dar aire fresco y criterio al centro del campo.

El retorno de los «exiliados»

La cantera y los cedidos serán la otra gran vía de refuerzo. El club ya cuenta con los regresos de Nico Paz y la consolidación de Endrick. Sin embargo, el nombre propio es Víctor Muñoz. Tras su explosión en Osasuna y su debut con la Selección, el Madrid no permitirá que el Barça se acerque al extremo catalán y sopesa seriamente su recompra inmediata. Asimismo, Jacobo Ramón (Como) gana enteros para ocupar el hueco que dejaría Alaba.

El Real Madrid tiene 120 días para reinventarse. Como analizó Jorge Valdano: «El equipo necesita fichajes, es indudable». La reconstrucción para la temporada 2026-27 ya ha comenzado.