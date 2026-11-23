El tenista murciano se asegura 5,17 millones de dólares —algo más de 4,7 millones de euros— por conquistar el torneo de maestros sin conocer la derrota, superando sus premios en torneos del Grand Slam.

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La conquista de las ATP Finals en Turín ha supuesto para Carlos Alcaraz no solo un nuevo título de prestigio, sino también la mayor recompensa económica de su trayectoria en un solo torneo, al alcanzar los 5,17 millones de dólares (algo más de 4,7 millones de euros) como campeón invicto, según recoge Okdiario a partir de la información de su enviado especial en la ciudad italiana.

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El sistema de bonificaciones por partido ganado y por cerrar el campeonato sin derrotas ha permitido al jugador de El Palmar superar ampliamente las bolsas obtenidas en otros grandes escenarios del circuito, como Wimbledon (en torno a los 2,7 millones de dólares), Roland Garros o el Open de Australia.

Cómo se sitúa este botín en el panorama del tenis

De acuerdo con los datos destacados en la crónica, el premio logrado en Turín sitúa a Alcaraz en un escalón superior dentro de los mayores pagos recientes del tenis, por detrás únicamente de las cifras alcanzadas en exhibiciones de alto impacto económico como el Six Kings Slam de Riad, donde Jannik Sinner embolsó 6 millones de dólares en sus triunfos en Arabia Saudí.

La combinación de premios por rondas disputadas y la prima por terminar invicto explica que la Copa de Maestros siga figurando entre los eventos que reparten cheques más elevados al cierre de la temporada.

Desglose económico y recorrido perfecto en Turín

El montante total de 5,171 millones de dólares corresponde a la suma de las distintas etapas del torneo para un jugador que no cedió ningún encuentro:

Concepto Importe (USD) Cuota de participación 338.000 $ Tres victorias en fase de grupos (405.000 $ cada una) 1.215.000 $ Victoria en semifinales 1.206.000 $ Victoria en la final 2.412.000 $ Total campeón invicto 5.171.000 $

En lo deportivo, Alcaraz selló su invicto superando la fase de grupos ante Frances Tiafoe y Daniil Medvedev (además de cerrar la liguilla frente a Flavio Cobolli), imponiéndose en semifinales a Ben Shelton y batiendo en la final al número uno del mundo, Alexander Zverev, por 6-2 y 7-6(7), sumando además 1.500 puntos para el ranking.