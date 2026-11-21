El Spain SailGP Team ha comenzado su participación en el Gran Premio de Dubái con gran determinación, cerrando el primer día de carreras como líder de su grupo.

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‹ › Foto 1 de 7 España lidera en Dubái tras primer día de carreras del SailGP

El equipo español mostró su intención de ser competidores serios antes de la Gran Final del próximo fin de semana, logrando manejar el F50 al límite desde el inicio de la jornada.

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En la primera carrera, España empató con Nueva Zelanda, pero no logró ganar. Sin embargo, en la segunda carrera, el equipo mantuvo una excelente actuación, logrando un valioso segundo puesto que les permitió sumar un total de 8 puntos en la clasificación.

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Diego Botín, piloto del equipo, destacó que regresar a competir después de dos meses con solo cuatro atletas en lugar de cinco ha sido un desafío, pero el equipo ha hecho buenos avances en su preparación para la Gran Final.

En la clasificación del Grupo B, el equipo sueco Artemis se llevó los titulares con una actuación destacada, continuando su camino hacia la Gran Final, mientras que otros equipos como Estados Unidos y Alemania se preparando para un día de competencia cerrada en las próximas jornadas.