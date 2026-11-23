En el pódcast Minuto 116 de Diario AS, Rubén Martín y Carmen Ruiz analizan la trayectoria y la remontada del piloto catalán tras superar graves problemas de hombro y comparan su palmarés con Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Ángel Nieto.

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La conquista del décimo título mundial de Marc Márquez ha reabierto el debate sobre si el piloto español ocupa ya el primer puesto de la historia del motociclismo, un asunto que abordan Rubén Martín y Carmen Ruiz en el episodio del pódcast Minuto 116 publicado por Diario AS.

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Según la sinopsis del programa, la conversación repasa los argumentos estadísticos y deportivos que sitúan a Márquez en la cumbre de la disciplina, poniendo en perspectiva su historial frente a leyendas como Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Ángel Nieto.

El peso del palmarés y la comparación con las grandes leyendas

El análisis pone sobre la mesa tanto la magnitud de las cifras acumuladas por Márquez —diez campeonatos del mundo en su haber— como la exigencia histórica de comparar épocas y categorías distintas del Mundial de motociclismo, donde Agostini, Rossi y Nieto marcaron eras de referencia.

En ese contexto, el programa examina por qué la suma de coronas y el rendimiento sostenido del catalán llevan a muchos aficionados y especialistas a situarlo en lo más alto del debate sobre el mejor piloto de todos los tiempos.

La remontada tras las lesiones de hombro

Más allá de los números, Minuto 116 subraya el componente humano y competitivo de su regreso a la cima: hace unos años, las graves lesiones en el hombro estuvieron cerca de precipitar su retirada, un escenario que convierte su nueva condición de campeón del mundo en uno de los regresos más destacados del deporte español.