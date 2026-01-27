Los sorteos de la ONCE han repartido la suerte esta noche. Consulta si tu número coincide con el Cupón Diario premiado con ‘La Paga’ o con la combinación de 20 cifras del Super Once.

La ONCE ha celebrado una noche más sus tradicionales sorteos, marcando el pulso de la ilusión para miles de jugadores en toda España. El Cupón Diario, el juego más emblemático de la organización con más de 80 años de historia, y el dinámico Super Once ya tienen resultados oficiales para este martes.

A continuación, te detallamos las combinaciones agraciadas para que puedas comprobar tus boletos de hoy, 27 de enero de 2026.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo de hoy, que otorga premios a las cinco cifras y ofrece la oportunidad de ganar ‘La Paga’ de 36.000€ al año durante 25 años, es el siguiente:

• Número: 56713

• Serie: 048

Resultado del Super Once

En el sorteo del Super Once, donde se extraen 20 números de una matriz de 80, la combinación ganadora de hoy martes ha sido:

• Combinación: 03, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 30, 35, 41, 42, 51, 54, 59, 61, 69, 72, 74 y 79

¿Cómo funcionan estos sorteos?

• Cupón Diario: Se celebra de lunes a jueves. Por solo 2 euros, puedes ganar premios por las cinco cifras, las cuatro últimas, tres, dos o solo la primera o última (reintegro). Si además aciertas la serie de tres cifras, te llevas ‘La Paga’.

• Super Once: Es un sorteo diario con tres citas cada jornada. El jugador elige entre 5 y 11 números. El premio final depende de cuántos números hayas elegido, cuántos hayas acertado y el importe de tu apuesta.

Nota informativa: Esta publicación tiene carácter informativo. La única lista oficial de premios válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales y puntos de venta oficiales. Se recomienda verificar siempre el boleto físico o digital antes de descartarlo.

