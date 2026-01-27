La combinación ganadora del sorteo de hoy ya ha sido publicada. Descubre si tu boleto ha sido el agraciado con el premio de Loterías y Apuestas del Estado.

La suerte ha vuelto a repartirse este martes en toda España con la celebración del sorteo de la Bonoloto. Como cada noche a las 21:30 horas, las bolas han dictado sentencia en el salón de sorteos, dejando una combinación que podría cambiar la vida de los acertantes de primera categoría.

Este sorteo, uno de los más populares y económicos de nuestro país (con un coste de solo 0,50 € por apuesta), destina el 55% de su recaudación total a premios. A continuación, te facilitamos los números que han resultado premiados en la jornada de hoy.

Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto

La combinación de seis números que ha resultado premiada hoy, martes 27 de enero de 2026, es la siguiente:

• Números: 8, 18, 28, 39, 44 y 45

• Número Complementario: 7

• Reintegro: 8

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Si todavía no eres un habitual de este sorteo, el funcionamiento es muy sencillo. Debes elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. Para que el boleto sea válido, es obligatorio realizar al menos dos apuestas (un euro en total). Existen dos modalidades principales de juego:

1. Apuesta simple: Puedes realizar de 1 a 8 apuestas por boleto, seleccionando 6 números en cada bloque.

2. Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números en un mismo bloque, aumentando exponencialmente las probabilidades de acierto (aunque también el precio de la apuesta).

Además, puedes elegir jugar únicamente para el sorteo diario o participar en el bono semanal (de lunes a sábado), lo que te permite mantener la misma combinación durante toda la semana de forma automática.

Aviso importante: Esta información es meramente informativa. Aunque ponemos todo nuestro empeño en la precisión de los datos, la única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda encarecidamente comprobar los boletos en los puntos de venta autorizados.

