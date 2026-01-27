La lotería europea busca millonarios en España y el resto del continente. Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de esta noche en París.

El sorteo de Euromillones ha vuelto a convocar a millones de participantes en los nueve países europeos que integran esta alianza de la fortuna (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza). Como cada martes y viernes, la capital francesa ha sido el escenario de la extracción de las bolas que deciden el destino del multimillonario bote acumulado.

En España, por solo 2 euros por apuesta, los jugadores no solo optan al gran premio europeo, sino que también participan automáticamente en sorteos asociados como «El Millón». A continuación, te facilitamos la combinación ganadora del sorteo celebrado hoy, martes 27 de enero de 2026.

Combinación ganadora del Euromillones

Los números y estrellas que han resultado agraciados en la jornada de hoy son:

• Números: 04, 23, 42, 43 y 47

• Estrellas: 03 y 09

¿Cómo funciona el bote de Euromillones?

El funcionamiento de este sorteo es uno de los más atractivos del mundo debido a su capacidad de generar premios astronómicos. El 50% de la recaudación se destina íntegramente a premios.

Una de las reglas más curiosas es su límite de acumulación: cuando el bote alcanza una cifra establecida (que comienza en los 190 millones de euros y aumenta en ciclos de 5 millones), el excedente no se queda en el bote, sino que pasa a engrosar los premios de la segunda categoría (5 números + 1 estrella). Esto permite que, incluso sin acertar la combinación completa, los premios secundarios sean excepcionalmente altos cuando el bote está al máximo.

Aviso legal: Esta información tiene un propósito puramente divulgativo. No nos hacemos responsables de posibles errores tipográficos. La única lista oficial y vinculante es la que publica la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda validar sus boletos en administraciones oficiales.

