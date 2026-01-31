Una mujer ha sido asesinada en la noche de este jueves en la localidad gaditana de Algeciras tras ser agredida con un arma blanca en el interior de su domicilio familiar. La Policía Nacional investiga el suceso y mantiene la búsqueda activa del hijo de la víctima, mayor de edad, como presunto autor de los hechos.

Según ha informado la Policía Nacional, el homicidio tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas. Tras recibir el aviso, agentes policiales se desplazaron hasta la vivienda, donde encontraron a la mujer sin vida como consecuencia de las heridas sufridas.

En el mismo suceso resultó gravemente herido el marido de la víctima, quien fue trasladado de urgencia a un centro sanitario de la zona. El hombre permanece ingresado y está recibiendo atención médica por lesiones de carácter grave.

Desde el primer momento, la Policía Nacional activó el protocolo policial y judicial correspondiente, haciéndose cargo de la investigación. Las primeras diligencias señalan como presunto responsable al hijo de la pareja, que no ha sido localizado hasta el momento.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y proceder a la detención del presunto agresor.