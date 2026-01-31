El primer Grand Slam del año alcanza su clímax con una final soñada. Este domingo 1 de febrero, la Rod Laver Arena será el escenario del duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El murciano busca su primer título en Melbourne y su séptimo grande, mientras que el serbio, a sus 38 años, persigue su 11º Open de Australia y ampliar su récord histórico a 25 Grand Slams.

Ambos tenistas llegan tras superar semifinales agónicas de cinco sets. Alcaraz venció a Alexander Zverev en una batalla de más de cinco horas marcada por el desgaste físico, mientras que Djokovic frenó al vigente campeón, Jannik Sinner, en un ejercicio de resistencia mental y maestría táctica.

Horario y canales de televisión

La gran final masculina se celebrará en la mañana del domingo en España. Estos son los datos clave para seguir el encuentro:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 09:30 horas (hora peninsular española).

• Televisión: Eurosport 1 y Eurosport 2, disponibles en las principales plataformas (Movistar, Vodafone y Orange).

• Streaming: La plataforma Max (que integra Eurosport) ofrecerá el partido en directo para dispositivos móviles y Smart TV.

El camino a la final: Épica y sufrimiento

Carlos Alcaraz llega a su primera final en Australia tras un partido dramático ante el alemán Alexander Zverev. El joven de 22 años dominó los dos primeros sets, pero sufrió calambres y molestias en el muslo que complicaron su avance. Pese a los problemas físicos, logró imponerse en el quinto parcial por un ajustado 7-5, demostrando una fortaleza mental asombrosa.

Por su parte, Novak Djokovic vuelve a la final de su torneo fetiche tras derrotar a Jannik Sinner. El italiano partía como favorito, pero la veteranía de «Nole» fue determinante para llevarse el gato al agua tras cuatro horas de juego. El serbio busca redimirse tras un 2025 sin títulos de Grand Slam y consolidar su leyenda en la pista donde más veces ha triunfado.

Un duelo para la historia del tenis

La brecha en el palmarés es notable debido a la diferencia de edad, pero el nivel actual de ambos promete un choque de titanes. Djokovic cuenta con 24 títulos grandes y una experiencia inigualable en finales. Sin embargo, Alcaraz, con apenas 22 años y 6 Grand Slams en su vitrina, representa el cambio de guardia y ya sabe lo que es ganar al serbio en citas de máxima presión.

Este enfrentamiento no solo decide un trofeo; es una batalla por la hegemonía del tenis mundial y un paso más en la carrera de Alcaraz por alcanzar los récords históricos de Djokovic.