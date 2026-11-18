Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha iniciado una gira de tres días por Asia que comenzó en Manila y culminará en Shenzhen, China, con una cumbre histórica junto a los líderes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin. El objetivo principal de esta reunión es discutir la desnuclearización y el control de armas nucleares, dejando de lado otros conflictos como la guerra en Ucrania.

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Trump ha destacado que las conversaciones se centrarán exclusivamente en el control de armas nucleares, un tema crucial dado que Estados Unidos, Rusia y China son las tres mayores potencias nucleares del mundo. Juntas, estas naciones poseen más del 90% de las cabezas nucleares del planeta.

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La situación del arsenal nuclear mundial

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), existen aproximadamente 12.187 ojivas nucleares en el mundo, de las cuales unas 9.745 están listas para ser utilizadas. Rusia y Estados Unidos concentran cerca del 86% de este arsenal, con 5.420 y 5.042 cabezas nucleares respectivamente. China, por su parte, cuenta con unas 620 cabezas nucleares, representando alrededor del 6% del inventario global.

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A pesar de los esfuerzos por el desarme, los arsenales nucleares no están disminuyendo. El SIPRI advierte que estos arsenales seguirán expandiéndose y modernizándose, especialmente en China, que ha incrementado su capacidad militar en los últimos años.

El desafío de un nuevo acuerdo de control nuclear

El último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, el New START, expiró en febrero de este año. Este acuerdo, firmado en 2010, limitaba las cabezas nucleares estratégicas desplegadas por ambos países y establecía mecanismos de inspección. Con su expiración, Washington y Moscú carecen de un mecanismo bilateral de control de sus arsenales estratégicos, mientras que China nunca formó parte del acuerdo.

Trump busca impulsar un nuevo acuerdo que incluya a China, pero Pekín se muestra reticente a participar en negociaciones trilaterales, argumentando que su arsenal es menor y que no debería estar sujeto a las mismas restricciones que Estados Unidos y Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha expresado que no es justo ni realista pedir a China que se una a estas negociaciones en la situación actual.

Durante su primer mandato, Trump ya intentó involucrar a China en las conversaciones sobre la reducción de armas nucleares, sin éxito. Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, ha señalado que para lograr avances en desnuclearización, Trump necesitará propuestas más realistas y pragmáticas, más allá de declaraciones y deseos.