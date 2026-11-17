En el capítulo de Sueños de Libertad del miércoles 18 de noviembre, en Antena 3, Damián intensifica sus planes contra Gabriel y Marta intenta acercar posturas entre su padre y Tasio.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el miércoles 18 de noviembre

Damián le cuenta a Marta que quiere lograr que Gabriel termine en prisión. Ella le pide que le explique todo a Tasio y procure reconciliarse con él, pero su padre se mantiene firme. Ante su negativa, Marta se ofrece a intervenir entre ambos.

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Después, Marta reclama a Tasio que sea honesto con Damián y cuide a Paula sin hacerle daño.

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Por su parte, Damián y Andrés entregan otro pago a Félix Cifuentes para que Gabriel caiga. A cambio del doble de dinero, quien fue abogado de Antoine Brossard afirma disponer de evidencias con las que lograr que Hugo crea que Gabriel ha cometido un asesinato. Los De La Reina aceptan con la condición de que Hugo le crea y despida a Gabriel. Después, Damián advierte a su sobrino de que debe dimitir o será Hugo quien lo despida.

Manuela habla con Claudia sobre el malestar que le ha causado el rechazo de Eduardo. Su sobrina le aconseja que se olvide del chófer y busque a otro hombre. Sin embargo, Eduardo acaba disculpándose con Manuela y le pide otra oportunidad.

Las críticas a la exposición de Bianca provocan un enfrentamiento con Fina. La pintora atribuye el descuido de su trabajo a Fina y al vínculo que esta mantiene con Marta. Fina discute con ella por sus celos profesionales y su ego, y le dice que ha dejado de creer en ella y ha perdido su confianza. Más tarde, Fina comparte con Marta una confesión en la que ambas recuerdan su pasado.

Josema prepara sus maletas y comunica a los Salazar que se marcha a un hotel más cercano a la colonia. Pablo y Nieves no comprenden la decisión y tratan de persuadirlo para que se quede.

En la cantina, Miguel incomoda a Salva al preguntarle por el alcohol y advertirle de que tenga cuidado para que no le ocurra lo mismo que a su padre. Miguel también habla con Claudia sobre las dificultades de tener hijos con autismo. Ella le propone esperar antes de tomar decisiones y le dice que le haría mucha ilusión tener descendencia con él.

Las conversaciones y los planes de los personajes marcarán así el capítulo del miércoles 18 de noviembre.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 692 de Sueños de Libertad se emite el miércoles 18 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del miércoles 18 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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