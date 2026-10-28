El Racing de Santander – Real Madrid se juega el domingo 1 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Racing de Santander – Real Madrid

Racing de Santander – Real Madrid Competición: LaLiga, jornada 11

LaLiga, jornada 11 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio El Sardinero (Santander)

El Racing de Santander recibe al Real Madrid en el Estadio El Sardinero en el marco de la jornada 11 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 13ª posición con 11 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 26. En sus últimos cinco encuentros, el Racing ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Real Madrid ocupa la 3ª posición con 24 puntos, con un balance de 25 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos cinco partidos, el conjunto blanco ha cosechado 4 victorias y 1 derrota.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Racing de Santander: 13º con 11 puntos en 10 partidos (15 goles a favor y 26 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-E-D-D)

Real Madrid: 3º con 24 puntos en 10 partidos (25 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.

Lee tambien: Fede Valverde descarta una lesión y estará disponible para la visita del Real Madrid al Racing de Santander