El Deportivo Alavés W – Real Sociedad W se juega el domingo 1 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Deportivo Alavés W – Real Sociedad W

Deportivo Alavés W – Real Sociedad W Competición: Liga F, jornada 9

Liga F, jornada 9 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

El Deportivo Alavés W recibe a la Real Sociedad W en el Estadio Mendizorrotza en el marco de la jornada 9 de Liga F. Las locales, situadas en la 15ª posición con 7 puntos tras 8 partidos, buscan revertir su mala racha, ya que en sus últimos 5 encuentros han cosechado 1 empate y 4 derrotas. Por su parte, la Real Sociedad W, en la 12ª posición con 9 puntos, llega con un balance más positivo, habiendo logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos 5 partidos. Un duelo importante para ambos equipos en busca de mejorar su clasificación.

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Así llegan los equipos

Deportivo Alavés W: 15º con 7 puntos en 8 partidos (5 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-E-D-D-D)

Real Sociedad W: 12º con 9 puntos en 8 partidos (10 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-E)

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