El Eldense – Granada se juega el domingo 1 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Eldense – Granada

Eldense – Granada Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 12

LaLiga Hypermotion, jornada 12 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Nuevo Pepico Amat (Elda)

El Eldense se enfrenta al Granada en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Nuevo Pepico Amat. El equipo local ocupa la 13ª posición con 14 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 15. En sus últimos cinco encuentros, el Eldense ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Granada se sitúa en la 5ª posición con 20 puntos, con un balance de 18 goles a favor y 14 en contra. Los visitantes llegan en buena forma, con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Eldense: 13º con 14 puntos en 11 partidos (13 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-V-V-D)

Granada: 5º con 20 puntos en 11 partidos (18 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-V-D)

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