El Burgos – Castellón se juega el domingo 1 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Burgos – Castellón

Burgos – Castellón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 12

LaLiga Hypermotion, jornada 12 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Burgos y Castellón, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos en posiciones destacadas de la clasificación. El Burgos ocupa el 6º lugar con 20 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 16 goles y recibido 12. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Castellón lidera la tabla en 1ª posición con 26 puntos, con un balance de 22 goles a favor y solo 4 en contra. En sus últimos cinco partidos, ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Burgos: 6º con 20 puntos en 11 partidos (16 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D-V)

Castellón: 1º con 26 puntos en 11 partidos (22 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-V-D-E-V)

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