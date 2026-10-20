El Athletic Club W – Sevilla W se juega el sábado 24 de octubre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Athletic Club W – Sevilla W

Athletic Club W – Sevilla W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Lezama Facilities (Lezama)

El partido entre el Athletic Club W y el Sevilla W se disputará en el estadio Lezama Facilities, correspondiente a la jornada 8 de la Liga F. El Athletic Club W llega a este encuentro en la 3ª posición con 14 puntos, tras haber anotado 12 goles y recibido 8 en 7 partidos. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Sevilla W ocupa la 13ª posición con 8 puntos, con 8 goles a favor y 11 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Athletic Club W: 3º con 14 puntos en 7 partidos (12 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-V-D-E)

Sevilla W: 13º con 8 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-E-D-V-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.