El Leganés – Mallorca se juega el sábado 24 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Leganés – Mallorca

Leganés – Mallorca Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Butarque (Leganes)

El Estadio Municipal de Butarque acogerá el encuentro de la jornada 11 de LaLiga Hypermotion entre el Leganés y el Mallorca. El equipo local, situado en la 17ª posición con 11 puntos tras 10 partidos, ha anotado 6 goles y ha recibido 15. En sus últimos cinco encuentros, el Leganés ha conseguido una victoria y ha sufrido cuatro derrotas. Por su parte, el Mallorca ocupa la 6ª plaza con 18 puntos, habiendo marcado 12 goles y encajado 5. En sus últimos cinco partidos, el Mallorca ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota.

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Así llegan los equipos

Leganés: 17º con 11 puntos en 10 partidos (6 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-D-V)

Mallorca: 6º con 18 puntos en 10 partidos (12 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-E-D-V)

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