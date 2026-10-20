El Almería – Oviedo se juega el sábado 24 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Almería – Oviedo

Almería – Oviedo Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El Almería se enfrenta al Oviedo en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. El equipo local, líder de la clasificación con 24 puntos en 10 partidos, ha mostrado un rendimiento excepcional, logrando 5 victorias consecutivas en sus últimos encuentros, con un total de 20 goles a favor y solo 7 en contra. Por su parte, el Oviedo ocupa la 9ª posición con 17 puntos, habiendo anotado 13 goles y recibido 10. En sus últimos 5 partidos, el Oviedo ha conseguido 3 victorias, pero también ha sufrido 2 derrotas, lo que añade un interesante componente a este duelo.

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Así llegan los equipos

Almería: 1º con 24 puntos en 10 partidos (20 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Oviedo: 9º con 17 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-V-D)

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