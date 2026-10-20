El Girona – Celta Fortuna se juega el sábado 24 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2.

Partido: Girona – Celta Fortuna

Girona – Celta Fortuna Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2

LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2 Estadio: Estadio Municipal de Montilivi (Girona)

En la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, el Girona se enfrenta al Celta Fortuna en el Estadio Municipal de Montilivi. El Girona, actualmente en 5ª posición con 18 puntos tras 10 partidos, ha mostrado un buen rendimiento reciente con 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 encuentros. Por su parte, el Celta Fortuna ocupa el 14º lugar con 12 puntos, habiendo conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en este enfrentamiento.

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Así llegan los equipos

Girona: 5º con 18 puntos en 10 partidos (17 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-E-V-V)

Celta Fortuna: 14º con 12 puntos en 10 partidos (15 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-V-D-E-D)

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