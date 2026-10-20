El Las Palmas – Real Sociedad B se juega el sábado 24 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Las Palmas – Real Sociedad B

Las Palmas – Real Sociedad B Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

Las Palmas y Real Sociedad B se enfrentan en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria. Las Palmas ocupa la 16ª posición con 11 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 19. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha cosechado un empate y cuatro derrotas. Por su parte, la Real Sociedad B se sitúa en la 19ª posición con 8 puntos, también en 10 partidos, con 14 goles a favor y 21 en contra. El conjunto vasco llega a este duelo con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

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Así llegan los equipos

Las Palmas: 16º con 11 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-E-D-D)

Real Sociedad B: 19º con 8 puntos en 10 partidos (14 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas (resultados: D-D-D-D-D)

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