El Real Sociedad W – Espanyol W se juega el sábado 24 de octubre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Real Sociedad W – Espanyol W

Real Sociedad W – Espanyol W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Instalaciones de Zubieta (Lasarte-Oria)

El partido entre Real Sociedad W y Espanyol W se disputará en las Instalaciones de Zubieta, correspondiente a la jornada 8 de la Liga F. Ambas escuadras llegan al encuentro con 8 puntos en la clasificación, ocupando el 11º y 9º puesto respectivamente. La Real Sociedad W ha anotado 9 goles y ha recibido 12 en sus 7 partidos, mientras que el Espanyol W presenta un balance de 10 goles a favor y 9 en contra. En sus últimos 5 encuentros, la Real ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, mientras que el Espanyol ha cosechado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Real Sociedad W: 11º con 8 puntos en 7 partidos (9 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-E-E)

Espanyol W: 9º con 8 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-V-E-V-E)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.