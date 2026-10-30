El Atlético de Madrid – Bayern Múnich se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
- Partido: Atlético de Madrid – Bayern Múnich
- Competición: Champions League, jornada 4
- Fecha: martes 3 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Movistar Liga de Campeones
- Estadio: Metropolitano Stadium (Madrid)
El Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern Múnich en la jornada 4 de la Champions League en el Metropolitano Stadium de Madrid. El equipo local ocupa la 16ª posición con 4 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 3. En sus últimos encuentros, el Atlético ha registrado 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Bayern Múnich se sitúa en la 14ª posición con 5 puntos, con un balance de 10 goles a favor y 5 en contra. Los bávaros llegan con 1 victoria y 2 empates en sus últimos 3 partidos, sin haber conocido la derrota.
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Así llegan los equipos
- Atlético de Madrid: 16º con 4 puntos en 3 partidos (4 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-D)
- Bayern Múnich: 14º con 5 puntos en 3 partidos (10 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 2 empates y 0 derrotas (resultados: E-E-V)
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