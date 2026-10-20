El Atlético de Madrid – Deportivo de La Coruña se juega el sábado 24 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Atlético de Madrid – Deportivo de La Coruña

Atlético de Madrid – Deportivo de La Coruña Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Metropolitano Stadium (Madrid)

El Atlético de Madrid recibe al Deportivo de La Coruña en el Metropolitano Stadium en el marco de la jornada 10 de LaLiga. El conjunto colchonero ocupa la segunda posición con 22 puntos tras haber disputado 9 partidos, donde ha anotado 19 goles y ha recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, el Atlético ha logrado 5 victorias consecutivas. Por su parte, el Deportivo de La Coruña se sitúa en la novena posición con 11 puntos, también en 9 partidos, con 13 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos 5 partidos, el equipo gallego no ha conseguido ninguna victoria, acumulando 3 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Atlético de Madrid: 2º con 22 puntos en 9 partidos (19 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Deportivo de La Coruña: 9º con 11 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-D-E)

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