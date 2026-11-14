Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 13 de noviembre, con el 22,9 % de cuota de pantalla y 2.099.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- La Sexta Debate: Hablamos de lo Que Importa (laSexta): 11,9 % de cuota y 1.328.000 espectadores
- La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 9,9 % de cuota y 1.143.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 9,7 % de cuota y 1.100.000 espectadores
- ¡De Viernes! (Telecinco): 15,5 % de cuota y 1.064.000 espectadores
- La Voz: Batallas (Antena 3): 12,5 % de cuota y 944.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 8,2 % de cuota y 931.000 espectadores
- Fútbol: UEFA Nations League (Serbia-Alemania) (La 1): 5,9 % de cuota y 647.000 espectadores
- Cuanta Guerra (Rafael y Matilde,Dos Comicos con el Corazon Partido) (La 1): 5,6 % de cuota y 578.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,1 % de cuota y 460.000 espectadores
- Entrevista (Oscar Lopez) (La Séptima): 3,5 % de cuota y 409.000 espectadores
Ranking de cadenas del viernes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,7 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,7 %
- Temáticas de pago: 10,3 %
- Telecinco: 10,3 %
- La 1: 10,1 %
- Autonómicas (FORTA): 8,3 %
- laSexta: 6,8 %
- Cuatro: 6,3 %
- LA SEPTIMA: 3,1 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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